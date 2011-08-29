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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 15:44 BJT

刘翔世锦赛小组第一

周日在大邱田径世锦赛男子110米栏预赛中，因伤病低迷三年的中国选手刘翔以13秒20轻取小组第一，轻松晋级半决赛，新的七步跨栏的策略刘翔用得似乎非常娴熟。美国选手大卫・奥利弗与奥运金牌得主罗伯斯亦晋级半决赛。路透

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