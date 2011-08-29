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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 15:44 BJT

西甲首轮皇马6-0狂胜

周日在西甲首轮比赛中，C罗上演帽子戏法，帮助皇家马德里6-0狂胜萨拉戈萨。上赛季，C罗打入40粒进球，但皇马却是连续第三年屈居巴塞罗那之下名列联赛亚军。巴西边後卫马塞洛、西班牙中场阿隆索和卡卡贡献另外三球。路透

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