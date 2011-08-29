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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 29日 星期一 15:47 BJT

博尔特抢跑被取消资格

周日在大邱田径世锦赛男子百米决战中，牙买加名将博尔特因抢跑犯规被取消比赛资格。这位百米世界纪录保持者在听到标志有人抢跑的第二声枪响後，脱下了运动衫，他赤膊裸胸离开赛场，痛苦懊恼。牙买加新锐布莱克以9秒92百米夺冠。路透

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