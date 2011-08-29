价格总水平或仍高位运行--发改委

路透北京8月29日电---中国国家发展和改革委员会周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.

发改委网站的新闻稿并称,从趋势看全球流动性宽松的局面短期内难以改变,国际市场大宗商品价格仍处高位,输入性通胀影响没有明显减弱.