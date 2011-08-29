价格总水平或仍高位运行--发改委

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京8月29日电---中国国家发展和改革委员会周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.
发改委网站的新闻稿并称,从趋势看全球流动性宽松的局面短期内难以改变,国际市场大宗商品价格仍处高位,输入性通胀影响没有明显减弱.
同时,国内生产成本上涨压力依然存在,资源要素价格矛盾比较突出;再加上自然灾害、舆论炒作等因素都可能增强通胀预期,增加了完成全年预期目标的难度.
而全球经济复苏充满变数，不确定性、不稳定性上升,并将从不同渠道、不同层面影响中国经济发展.
与此同时,一些城市房价仍然较高,保障性安居工程建设压力很大.
中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI同比涨幅为5.5%.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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