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中国财经 | 2011年 8月 29日 星期一 16:00 BJT

价格总水平或仍高位运行--发改委

路透北京8月29日电---中国国家发展和改革委员会周一称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.

发改委网站的新闻稿并称,从趋势看全球流动性宽松的局面短期内难以改变,国际市场大宗商品价格仍处高位,输入性通胀影响没有明显减弱.

同时,国内生产成本上涨压力依然存在,资源要素价格矛盾比较突出;再加上自然灾害、舆论炒作等因素都可能增强通胀预期,增加了完成全年预期目标的难度.

而全球经济复苏充满变数，不确定性、不稳定性上升,并将从不同渠道、不同层面影响中国经济发展.

与此同时,一些城市房价仍然较高,保障性安居工程建设压力很大.

中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI同比涨幅为5.5%.(完)

欲了解更多详情,请点选发改委网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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