快速分析：日本新首相野田佳彦面临诸多政经挑战

路透东京8月29日电---日本财政大臣野田佳彦周一被执政党选为该国五年来第六任首相,他面临从灾後重建,到控制庞大公共债务的诸多挑战.

以下是野田佳彦当选首相的政治和经济含义:

**又一"短命"首相?**

由于反对党能够在国会封杀议案,之前日本的五任首相都曾经艰苦推动政策执行.野田当选首相面临的最大风险是,他的首相生涯可能也无法长久.日本执政党民主党2012年9月将举行定期党魁选举.

"不幸的是很有可能...12个月後我们将见到同样的辩论,"摩根大通东京分支的股票研究主管Jesper Koll称.

野田佳彦呼吁与主要反对党组成大联合政府,以打破议会僵局,但反对党对这项提议反应冷淡.

**债务急剧增加**

穆迪投资服务公司(Moody's)8月24日将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级的部分原因是因国家领导高层不稳定,已经影响到有效应对公共债务的策略.目前日本公共债务规模是其5万亿(兆)美元经济总量的两倍.

野田佳彦享有财政政策强硬派的名望,批评人士称他受到财务省官僚的太大影响.野田佳彦支持政府在2015年之前把5%的消费税提高一倍,以支应随着人口老龄化急剧增加的社会福利支出.

尽管他最初明确要求暂时性加税,为日本3月强震海啸灾後重建项目融资,但在党魁竞选过程中他的态度变得较谨慎,称经济发展和财政改革都至关重要.

不过债券市场很可能会乐见野田佳彦当选,因为他是唯一一贯呼吁日本直面痛苦的改革、限制债务规模的候选人.

**日圆与货币政策**

日本8月4日在汇市干预日圆汇率,并通过扩大央行的资产购买计划放宽货币政策,但这些措施在阻止日圆升值方面作用有限.

政府对货币政策和日圆升值的政策立场将基本保持不变.野田佳彦担任财务大臣时承诺要采取行动,包括干预汇市,以阻止日圆大幅波动,未来料坚持这个立场.

尽管他曾经呼吁日本央行合作阻止日圆走强,但不像其他候选人,他并未向央行施压要求采取进一步的宽松政策,并尊重央行的独立性.

**能源政策**

即将下台的日本首相菅直人曾誓言让日本逐步放弃对核电的依赖.野田佳彦对此持不同看法,他认为有必要重塑对核电的信心.

野田佳彦希望在确认安全後,令中止工作的核反应堆重启,以确保稳定的电力供应,但地方当局和居民是否同意还是未知.

**执政党党内不和**

野田佳彦即将掌舵的执政党党内不和.他赢得了前日本民主党干事长小泽一郎批评者的支持,尽管面临资金丑闻审讯,小泽一郎仍有很大影响力.

小泽一郎及其支持者不会很快退出民主党,他们仍是一支不可忽视的政治力量,依然可能削弱新首相的努力.

**外交**

民主党自在2009年掌权以来努力加强同安全盟友美国的的联系,但由于日本政治上的僵局和混乱,这种努力陷入停滞.中日关系去年因领土争议而恶化,在制定战略处理与最大邻国中国的关系方面,日本决策者的馀地很小.

野田佳彦曾经强调过美日安全联盟的重要性,称这是日本外交的核心.

野田佳彦近期重申,日本那些在二战後被盟国特别法庭裁定为战犯的战时领导人,根据日本国内法律并非"战犯",这可能引发日本与中国和韩国的摩擦.他还表示中国快速发展的军事力量以及不断扩张的海军活动,对周边国家构成严重危险.(完)