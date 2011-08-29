29日盘後分析：利空侵袭 弱势难改

受三类保证金存款纳入存准范畴，将冻结资金9000亿令市场承压，今日A股市场全天呈现弱势震荡下挫态势，在以银行股为首的权重股集体低迷的拖累下，沪综指再度失守2600点关口，市场弱势特征较为明显，尾盘沪综指最终报收于2576.41点，下跌1.37%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受三类保证金存款纳入存准范畴，将冻结资金9000亿令市场承压，今日A股市场全天呈现弱势震荡下挫态势，在以银行股为首的权重股集体低迷的拖累下，沪综指再度失守2600点关口，市场弱势特征较为明显，尾盘沪综指最终报收于2576.41点，下跌1.37%。

笔者认为，由于伯南克在全球央行年会上的讲话对美国经济比较乐观，目前外围市场有所好转，国内投资者情绪有所稳定，但存款准备金缴存范围扩大的传闻可能对市场带来一定压力，市场也将高度关注8月份的PMI数据。

近一段时间，市场政策以及数据处于真空期，随着外围市场对国内市场影响力趋弱，目前主导大盘短期走向的关键因素更多的由市场预期以及投资者情绪决定。

今日消息面传出三类保证金存款纳入存准范畴，如果消息属实，该新规将冻结资金9000亿元左右，不仅对市场流动性产生较大影响，同时也对投资者心理预期产生了一定的影响。

另外，在通胀居高不下的背景下，管理层迟迟没有推出加息或者提准，而是采取将保证金存款纳入存准范畴方式变相的收紧流动性，令政策放松预期再度落空。

众所周知，近期大盘无论是反弹还是调整，更多的是受到政策预期的左右，定向宽松的提出给了市场对未来政策放松的憧憬，而管理层一再强调，继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，这也说明短期政策放松的概率不大。

在这样“纠结”的背景下，大盘无论是上行还是下跌，都不会有太大的空间，况且本周即将公布的PMI官方数据，能否消除市场对经济滞胀忧虑，将会对大盘短期走势带来决定性作用。

总的来说，全球股市近期的弱势状态尚未改变， A股短线反复可能也就有增无减。不论是资金面还是技术层面，股指都面临较大的压力，後市应继续保持高度警惕。（完）

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