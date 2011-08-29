强热带风暴“南玛都”登陆台湾後向华南移动

路透台北8月29日电（记者 Jonathan Standing）---强热带风暴“南玛都”（Nanmadol）周一登陆台湾南部和东部，迫使人员疏散、企业停业和交通中断，但并未造成重大财产损失和人员伤亡。“南玛都”风力减弱後，正继续向中国大陆前进。

“南玛都”已由台风减弱为强热带风暴，成为本季度首个登陆台湾的热带风暴。截至北京时间周一下午2点，台风中心已经过台湾，正向华南地区移动。

台湾交通部中央气象局仍维持台湾的暴雨强风警报，预计台湾东北部、东部和东南部未来24小时降雨将超过350毫米。

菲律宾国家减灾风险管理委员会周一称，“南玛都”上周袭击菲律宾北部，造成12人死亡，21人受伤。近1.4万人被安置在紧急疏散中心。

台湾周一要求其南部和东部企业停止办公，但位于台北的企业和台湾金融市场仍正常运行。台积电（TSMC）(2330.TW)、友达光电（AU Optronics）(2409.TW)和奇美电（Chimei）等主要高科技公司(3481.TW)称未受风暴影响。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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