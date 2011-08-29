滕江河成第一位角逐沃尔沃帆船赛中国水手

路透西班牙阿利坎特8月29日电---中国37岁企业家滕江河放弃公司经营，成为第一位角逐沃尔沃环球帆船赛的中国水手。

滕江河在广州创建了一家建筑公司，但他去年多数时间是在学习帆船操作技巧，之後随中国首支角逐沃尔沃赛的帆船队--三亚队实习了五周时间。

他的辛苦付出得到了回报，组委会周一宣布，绰号“老虎”的滕江河将成为第一位角逐这项赛事的中国水手。今年的沃尔沃环球帆船赛将在10月29日开赛，赛程长达九个月，全程共达3.9万海里。

滕江河去年5月才第一次参加帆船航行，不过他以自己的努力，说服三亚队新西兰籍船长Mike Sanderson，正式成为该队船员。（完）

发稿：王燕焜

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