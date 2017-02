中国央行扩大准备金缴存范围旨在应对表外信贷快速增长--瑞银

路透北京8月29日电---投行瑞银(UBS)最新报告称,中国对存款准备金支付方式的调整,主要反映了央行想要应对快速增长的表外信贷活动意图,而不应当被理解为一种严厉的收紧银行间流动性的举措.

报告认为,未来几个月里,央行不太可能上调或下调一般存款准备金率.不过,该项调整会影响到银行调低表外信贷、多缴存款准备金,因此对银行的盈利来说有负面影响,并可能让流向经济体的整体信贷稍有减弱.

"存款准备金支付方式的变动所导致的流动性冻结,会大大少于(未来)因外汇流入而生成的新增流动性和未被展期的到期央票之和."报告称.

根据该行的数据,在未来的6个月里,共计8,130亿的央票和正回购资金将到期.此外,未来几个月中外汇流入将继续产生新的流动性--在未来6个月至少产生1.2万亿的流动性.

报导称,这意味着央行仍可以减少其他对冲形式,以保证基础货币和银行间市场流动性供给充分.新规对基础货币供应的影响基本上应是中性的.

路透上周五援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.本次商业银行总共需多缴的准备金约为9,000亿,相当于在未来6个月里上调125个基点的存款准备金率.

报告表示,在目前的政策环境下,央行一方面依赖存款准备金率为其最重要的对冲和基础货币管理工具,另一方面依赖于信贷额度,以管理经济体中的流动性,大量形式的金融创新使得传统的对流动性衡量指标变得不那麽精确.

"通过要求银行支付保证金存款的准备金,央行的主要意图是弥补监管漏洞,从而减少银行通过表外活动留出更多信贷.这将在目前帮助央行更有效地管理和衡量体系内真实的流动性情况."报告称.

而关于宏观政策基调,报告认为,相信政府会暂且保持不变--不会更多地收紧,也不会突然地放松.央行不会再上调一般存款准备金率,下调也不会很快发生.(完)

--发稿 谢衡; 审校 曾祥进

For Related News, Double Click on one of these codes:[CMN] [CLN] [CDS] [DNP] [CN] [EMRG] [ASIA] [CEN] [MMT] [PLCY] [DBT] [GVD] [BNK] [LOA] [INT] [COPINI] [STX] [MCE] [LZH] [RTRS]

Monday, 29 August 2011 16:06:06RTRS [nCN1930111] {ZH}ENDS