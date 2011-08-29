中国监管条例和分销渠道约束阻碍外国基金公司发展--罗兵咸永道

路透香港8月29日电---国际会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周一发布对中国合资基金管理公司的调查显示,监管条例约束和分销渠道有限,制约了这些公司扩大市场份额和资产管理规模,而来自本土公司的竞争加剧令外国同行雪上加霜.

公司资产管理组亚太区主管金广明(Robert Grome)在记者会上表示,尽管环境依然严峻,分销网络仍被四大国有银行掌控了;再加上市场上的本土竞争对手愈来愈多,外国基金公司在中国的发展举步维艰在意料之中.

"2007年我们进行第一次调查时,我们还对中国基金管理行业的前景颇为乐观.时至今日,这种乐观情绪已经减少."他称.

罗兵咸永道是次于2011年4-6月期间在北京、上海、深圳和香港对30家合资基金管理公司进行调查.

大多数外国基金管理公司最看重的是资产管理规模的增长.2010年,本土公司的市场份额为53%,资产管理规模达1.321万亿元人民币;外国资产管理规模为1.176万亿元,市场份额为47%.

此次接受调查的受访者首次把人力资源管理列为一个主要的忧虑,因为业内许多CEO和明星基金经理纷纷另谋高就,转投私募股权基金管理领域,并期望有机会获授予公司股权.而随着产品范围扩大和多样化,人才短缺问题亦凸显.

截至2011年6月底,中国共有合资基金管理公司36家,内地基金管理公司26家.几乎70%的受访者预计未来将有合资基金管理公司从这一市场中撤离.他们预计,三年後市场上将有约45家合资基金管理公司,有超过50家内资基金管理公司.

未来三年,合资基金管理公司的重要经营目标是进入新的地域市场,如香港.他们很明显地寄希望于人民币国际化带来的新机会,相信香港是一个重要投资门户.

"近日国家副总理李克强来港宣布推出人民币境外合格机构投资者(RQFII)计划,令大家深受鼓舞.再加上QFII、QDII的机遇,以及人民币逐步走向国际化,所有这一切都预示前景光明."罗兵咸永道资产管理组合夥人李港生表示.

李克强率一众高官前周到访香港,并宣布一系列支持离岸人民币市场的举措,包括允许以人民币境外合格机构投资者(RQFII)方式投资境内证券市场、香港企业以人民币到境内直接投资(FDI)、扩大人民币贸易结算范围至全国等措施.(完)