中石化料下半年国际油价约在90-110美元/桶的水平

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透香港8月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周一预期,下半年国际油价可能在90-110美元/桶的水平.
该公司董事长傅成玉在记者会上还表示,对公司下半年的炼油业务"比较乐观",而未来公司将加大海外的油气产量增长.
中石化此前公布,今年上半年净利按年升11.9%,至411.74亿元人民币,远高于市场预期的327亿元.[ID:nCN1928315]
受业绩利好刺激,其H股周一午盘升幅一度扩大至8%,触及7.6港元的三周高位,收盘仍涨6.7%;其A股下午亦由跌转升,收盘升0.68%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。