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国际财经 | 2011年 8月 29日 星期一 17:31 BJT

中石化料下半年国际油价约在90-110美元/桶的水平

路透香港8月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周一预期,下半年国际油价可能在90-110美元/桶的水平.

该公司董事长傅成玉在记者会上还表示,对公司下半年的炼油业务"比较乐观",而未来公司将加大海外的油气产量增长.

中石化此前公布,今年上半年净利按年升11.9%,至411.74亿元人民币,远高于市场预期的327亿元.[ID:nCN1928315]

受业绩利好刺激,其H股周一午盘升幅一度扩大至8%,触及7.6港元的三周高位,收盘仍涨6.7%;其A股下午亦由跌转升,收盘升0.68%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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