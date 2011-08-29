人行准备金新政剑指银行表外信贷 紧缩政策暂无放松可能

* 央行拟将准备金征缴范围扩大至保证金存款

* 剑指银行表外信贷业务,增强货币政策工具有效性

* 冲击"影子银行",降低银行业潜在的系统性风险

* 市场预期未来准备金率再升可能性低,但升息仍不排除

* 紧缩政策暂无放松,对金融市场有一定负面影响

作者 钟华 赵红梅

路透北京8月29日电---中国央行拟将准备金征缴范围扩大至保证金存款的新政,直指银行表外信贷的快速增长,显示在稳定物价为宏观调控首要任务的前提下,紧缩政策仍暂无放松可能.尽管市场预期央行年内将不会再调升准备金率,但再度加息的可能仍不排除.

数以千亿计的资金冻结将限制银行的实际信贷投放能力,使央行货币政策工具的有效性得以发挥,从而有助于消除通胀的货币基础,最终达到缓解当前高通胀的目的.

"央行这次准备金政策还是用来收资金,减少银行信贷投放,缓解高通胀的压力."中国光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清表示,央行此举和上调二三准备金率的效果相当,因此今後可能不再上调准备金率了,但货币政策偏紧高悬,并不排除央行在加息的可能性.

央行此次采用"人民币保证金存款计缴存款准备金分步到位"的原则,对6家大型银行和中小型银行给予了3-6个月的逐月调升的缴费过渡期.亦有市场人士认为,分步上缴的安排有着开启跨年度紧缩政策的意味.

路透上周五援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.分析人士称,此举将冻结资金8,000-9,000亿元,相当于上调存款准备金率2-3次.

中国工商银行投行部副处长史晨昱对此认为,央行该新招体现了其吸取历年的经验教训,货币政策关注对象由原来的信贷扩大到导致社会融资总额居高不下的表外业务,这是在完善货币政策调控体系,也和控制社会融资总量一脉相承.

"若控不住社会融资总额,控通胀就成为一句空话."他称,"原有以银行贷款为调控目标的货币政策比较滞後了,现在央行货币体系覆盖得更全面."

中国7月CPI(居民消费价格指数)同比涨6.5%,创出37个月新高.央行此前表示,继续把稳定物价作为宏观调控首要任务,合理运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.

但来自瑞银的报告则称,中国对存款准备金支付方式的调整,主要反映了央行想要应对快速增长的表外信贷活动意图,而不应当被理解为一种严厉的收紧银行间流动性的举措.

该消息对周一国内金融市场明显构成冲击.出于对资金面的犹豫,中国股市沪综指周一收挫近1.4%;债市现券收益率则普涨,其中指标品种10年期国债收益率涨幅达到10个基点(bp)以上,因债市资金面预期骤然趋紧,预计将令到现券走势未来一段时间内仍会持续承压.

参看中国社会融资总量图表,请点选(link.reuters.com/vek42s)

参看中国四大国有银行经营数据图表,请点选(r.reuters.com/nah43s)

**冲击"影子银行",降低潜在系统性风险**

本次银行的承兑汇票、信用证和保函三类银行表外业务纳入准备金上缴范围,有助于完善央行货币政策操作框架,同时也会对蓬勃发展的"影子银行"带来冲击,并有助于降低其潜在的系统性风险.

上述业务属于银行的表外业务,而部分理财产品和银行承兑汇票等业务挂钩.

央行统计显示,2011年上半年银行承兑汇票增加1.33万亿元,占社会融资规模为7.76万亿元的17.1%.部分银行往往将其贴现的承兑汇票通过转入回购账户或买给理财产品等方式,来逃避信贷规模,并减少准备金缴纳.

相关详细内容请可查看,《特别报导》中国票据市场:信贷规模隐身的"黑洞".[ID:nCN1134518]

投行美银美林在报告中指出,此举可能打击银行承兑汇票.

此外,央行数据显示,6月末的理财产品资金馀额为3.57万亿元,相当于同期存款馀额(78.6万亿元)的4.5%,比上年末增加8,000多亿元.

"保证金缴准备金,这会影响到银行的表外业务,从而间接影响到银行的理财产品."平安证券固定收益部研究主管石磊亦称,这实际上就是对影子银行造成一定的影响.

而中金公司的报告亦表示,承兑汇票的增量在社会融资总量中仅次于贷款,亦是上半年非信贷融资方式中增长最多的.如果这部分的增长因为保证金存款纳入法定准备金缴存范围而出现放缓,那麽也就会相应拉低社会融资总量的增速.

"相应地,银行的理财资金购买的标的也相应减少,从而影响到理财产品的发行规模和速度."报告称.

--审校 曾祥进

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