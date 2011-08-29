希腊两大银行合并消息带动美股大涨逾2%

* 保险股大涨,因Irene造成的损害低于预估

* 银行股因希腊两大银行合并走强,金融股领涨

* 美国消费者支出反弹,缓解经济衰退忧虑

* 道指收涨2.26%,标普500指数收高2.83%,Nasdaq指数劲扬3.32%

路透纽约8月29日电---美国股市周一普涨,大幅收高逾2%,希腊两大银行合并是受债务问题重压的欧洲地区传出的一则少有的令人鼓舞的消息.

美国公布消费者支出反弹,缓解了对美国经济重陷衰退的担忧,且扶助提振标普10大类股全线走强.标普500指数成份股中仅有五家收低,而CBOE波动性指数重挫9.3%.但成交清淡,放大了股价升幅.

希腊Alpha (ACBr.AT)和EFG Eurobank EFGr.AT在获得卡塔尔投资的帮助下签署合并协议後,金融股领涨.

保险股也大幅走强,因根据初步估计,飓风Irene对财产造成的损害低于预估.

希腊银行达成的合并协议降低了欧元区债务危机重燃的一个潜在因素风险,而且,获得海外投资也是投资人认为该地区估值过低的一个迹象.

"许多投资人认为希腊是一个不利因素,所以一宗合并交易可能在希腊组建一个势力强的银行,暗示情势可能没有投资人原本认为的那麽低迷."Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示.

在飓风Irene吹袭後,纽约周一的公共交通仍未能完全恢复正常服务,许多华尔街公司仍人员不齐,造成今日成交量降至一个月最低.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65亿股,低于去年84.7亿股的日成交均量.

"市况仍是观望,但成交量低放大了今日的走势."纽约一对冲基金服务供应商Conifer Group高级合伙人Dick Del Bello表示,"低成交量令股市大涨."

保险股中,道指成份股Travelers Cos Inc (TRV.N)劲扬5%,报50.75美元,Allstate Corp (ALL.N)跳升8.5%,报26.30美元,Progressive Corp (PGR.N)大涨3.6%,报18.89美元,iShares道琼美国保险股指数基金(IAK.P)升5.3%.

道琼工业指数劲扬254.71点,或2.26%,报11,539.25;标准普尔500指数急升33.28点,或2.83%,报1,210.08点.Nasdaq指数攀升82.26点,或3.32%,报2,562.11点.

美国公布7月消费者支出升幅为五个月最大,支撑了经济没有重陷衰退的观点.而7月成屋待完成销售指数下滑1.3%,不过数据符合预期,且超过去年同期水准.

"过去几个月,消费者支出受到关注,所以任何消费者支出强劲的消息对经济和市场都是好消息."Chase Investment Counsel投资组合经理人Brian Lazorishak表示.

飓风对纽约市,特别是曼哈顿下城造成的损害远没有担心的严重,交易商也因此放心.

标准普尔金融股指数大涨4.2%,KBW银行股指数上扬4.5%.美国银行(BAC.N)升8.1%,报8.39美元,摩根大通(JPM.N)收高3.9%,报37.64美元.

美国上市的National Bank of Greece NBG.N暴涨38%,报1.15美元,欧洲股市收高1.3%.[.EUCN]

江西赛维LDK太阳能LDK.N收高5.8%,报6.18美元,此前该公司公布的第三季营收高于预期.

纽约证交所约有90%的股票收高,Nasdaq市场中有85%的股票收高.(完)

--编译 李军;审校 母红

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