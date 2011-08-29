NYMEX原油期货收高逾2%

路透纽约8月29日电---美国原油期货周一收涨逾2%,因7月消费支出录得五个月来最大单月涨幅,巩固了经济并未滑向衰退的观点.

飓风IRENE周末席卷美国东海岸,但对该地区炼厂和其他能源设施造成的损失并不很严重.

纽约港称,预计周一将恢复正常营运.因飓风IRENE的来袭迫使港口管理机构限制船只通行.

在上周库存数据公布前,路透初步调查显示,分析师预计上周原油库存增加120万桶,馏分油库存增加110万桶,汽油库存减少140万桶.

NYMEX-10月原油合约连涨第三日,结算价为每桶87.27美元,收高1.90美元或2.23%.盘中交易区间为85.11-87.62美元.

ICE-10月伦敦布兰特原油期货结算价上扬0.52美元,或0.47%,报每桶111.88美元,连涨第五日.

美国原油期货较布兰特原油期货贴水收盘时从上周五的25.99美元收窄至24.61美元.

美国7月消费支出增加0.8%,超过分析师预期的增长0.5%,为五个月来最大月度增幅,显示经济并未滑回衰退.

全美不动产协会(NAR)周一公布,美国7月成屋待完成销售指数较上月回落1.3%,至89.7,预估为下降1.3%.

根据洲际交易所(ICE)提供的数据,截至8月23日当周,投机客削减布兰特原油净多头头寸,但小幅增加汽油期货多头头寸.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 87.27 1.90 2.2% 85.11 87.62 191,235 283,261

11月原油 87.57 1.87 2.2% 85.45 87.89 38,178 43,986

9月RBOB汽油 2.9064 -0.0282 -1.0% 2.8765 2.9513 11,126 30,360

10月RBOB汽油2.7695 -0.0165 -0.6% 2.7430 2.8112 34,408 58,423

9月取暖油 3.0102 0.0001 0.0% 2.9885 3.0412 8,691 27,539

10月取暖油 3.0173 0.0015 0.1% 2.9951 3.0478 32,147 53,979

10月布兰特 111.88 0.52 0.5% 110.53 112.73 88,641 194,489

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 346,476 468,231 675,802 1,482,421 -9,283

汽油 77,198 147,420 150,051 260,516 767

取暖油 62,315 120,997 122,286 329,753 2,513 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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