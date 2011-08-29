美国7月消费者支出数据减轻衰退疑虑

* 消费者支出增加0.8%,为五个月来最大增幅

* 经通胀调整後支出成长0.5%

* 德州制造业活动放缓,企业信心更加悲观

* 7月成屋待完成销售指数下滑1.3%

路透华盛顿8月29日电---美国7月消费者支出增幅为五个月来最大,进一步表明经济并未落入衰退,然德州制造业活动在8月几近停滞.

美国商务部周一公布的报告显示,随着日本相关的供应限制因素消退,消费者支出因汽车需求强劲而增加0.8%.6月时支出下滑0.1%.

消费者支出反弹幅度高于分析师预期的成长0.5%.7月经通胀调整後的支出则增加0.5%,为一年半来最大增幅,且为4月以来首次增长.

"真要说我们正迈入又一次衰退是有点牵强的.该数据一点也不支持这个观点,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.

这项消费支出数据表明美国经济第三季开局带有些许强劲态势,而今年上半年美国经济放缓至几乎停滞的水平.

但因8月股市猛跌和消费者信心受挫,美国出现新一轮经济衰退的风险一度上升.

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支出报告显示,7月经通胀调整的税後收入下降,而来自达拉斯联邦储备银行的数据显示,8月德州制造业产出增长几乎停顿.

8月达拉斯联邦储备银行制造业产出指数从7月的10.8猛降至1.1,而企业信心指数从负2.0滑落至负11.4.企业信心指数下滑与近期其他地区制造业调查结果相符.在这些指数中,零是荣枯分水岭.

此外,7月成屋待完成销售较前月下降1.3%.物业供应过剩正遏制楼市回暖.

成屋待完成销售通常预示着一两个月後的成屋销售情况,故前者减少预示着8月销售数据下降.

投资者关注消费者支出数据,帮助提振美股上涨.美国公债价格下挫,美元指数亦下滑.

**经济并未崩溃**

目前为止,从工业生产到零售销售及就业数据,都展现出经济缓慢增长的情况,而非经济产出完全收缩.8月数据将显示出,近期股市动荡给本已受创的经济带来何种程度的损伤.

第二季经济增长环比年率只有区区1%,消费者支出增长速度是2009年第四季以来最慢.今年前三个月经济仅增长0.4%.

鉴于实际可支配收入下滑0.1%,消费者信心疲弱,并且就业增长仍然疲乏,一些分析师对上月支出上升态势能否持续表示怀疑.

Comerica首席分析师Robert Dye表示,"我预计8月支出数据将回落,所得也将持平,因为就业创造能力非常疲弱."

据路透调查显示,美国8月非农就业岗位可能增加7.5万个,7月为增加11.7万个.失业率料在9.1%不变.

美联储主席贝南克在周五的演讲中对出台进一步货币刺激措施持开放态度,他称,降低高失业率对确保经济长期健康来说至关重要.

尽管支出报告显示核心通胀率走高,但分析师认为,这并不会牵制美联储.

7月核心个人消费支出(PCE)物价指数连续第二个月上涨0.2%;较上年同期上升1.6%,为2010年5月以来的最高增幅,6月为上升1.4%.

7月整体PCE物价指数攀升0.4%,6月为下降0.1%.

三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey称,"不排除美联储将在9月政策会议上出台更多刺激措施.不过这也并非完全有可能."(完)

--编译 戴素萍/肖群英/王翔琼;审校 程琳

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