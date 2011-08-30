希腊Alpha和EFG银行合并 或引发该国银行业连串并购

* Alpha和EFG Eurobank董事会同意两家银行以换股方式合并

* 双方计划供股发行12.5亿欧元股份和5亿欧元可转债

* 换股比例为每7股Eurobank股权换取5股Alpha股权

* 卡塔尔将持有新银行17%的股权

路透雅典8月29日电---希腊第二大银行EFG EurobankEFGr.AT和第三大银行Alpha(ACBr.AT)周一确定进行合并.此项合并在卡塔尔的帮助下进行,估计将带动更多交易,重振受债务危机和衰退冲击的银行业.

Alpha和Eurobank股票在复牌後蹿升30%,之前双方董事会签署了这项合并协议.合并完成後,新银行将是东南欧最大的银行.卡塔尔投资局为此项合并注资.

希腊央行总裁和财政部长对该项交易表示欢迎,称这将成为希腊银行业的转折点,表示有实力的外国投资者参与此事,将对银行业体系和整个经济产生促进作用.

"这项创造性的交易表明,今日的危机有可能带来结构性改革的机会,从而推动金融行业和实体经济两方面发展,"财政部长Evangelos Venizelos在声明中称,"卡塔尔的参与向国际上发出了信号,表明他们对希腊经济的前景抱有信心."

该交易恰逢欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)巡视员开始访问希腊,以核查希腊的表现是否符合国际社会设定的援助条件.

交易细节公布後,希腊银行股指数跳涨29.1%,带动欧洲银行股扬升0.8%,巴黎CAC 40指数上涨1.3%.

**更多并购案料将涌现**

在连续第三年衰退的经济环境下,希腊银行业受到存款外流,主权债务降级,以及贷款减值准备上升等多重打击,外界一直敦促其走结盟之路,以期重新进入银行间融资市场.

希腊银行股一度承压下挫,因流动性紧张状况加剧,且担忧私募股权基金贝莱德(BlackRock)对其贷款进行全面审计後发现需要计提更高准备金.投资者曾担心,补充资本金的需求将迫使希腊银行业向金融稳定基金(FSF)求援,後者是希腊国家资本支持的安全网.

若是走上这一步,将明显稀释现有股东的所有者权益,使希腊银行业置于国家掌控之下.

Alpha和Eurobank分别公布上半年录得亏损,因参与希腊新援助计划的一部分--预期将在10月进行的换债.

两家银行的合并将全部以换股形式完成,随後将供股发行12.5亿欧元股份,此外还将发行5亿欧元可转换债券由卡塔尔认购.双方表示,换股比例为每7股Eurobank股权换5股Alpha Bank股权.

"市场曾担心一切都将恶化.这宗交易将向他们表明,这个国家里有一些事情正在发生,"Alpha Bank董事长Yannis Costopoulos在记者会上表示.他将担任新成立银行的董事长.

两家银行合并後预计每年可实现6.5万亿欧元的协同效益.高管称新银行的名称将采用Alpha Eurobank,且不会退出其他东南欧市场,整体资本金计划将可确保其核心一级资本比率达到14%.

新银行的管理团队将由两家银行的首席执行官挂帅,即Alpha的Dimitris Mantzounis和Eurobank的Nicholas Nanopoulos.(完)

--编译 郑茵/肖群英;审校 程琳

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