美国银行出售半数中国建设银行持股

* 美银出售约半数所持的建行股份

* 是美银出售资产充实资本举措的一部分

* 美银折价11%售股

* 美银股价收高8%

路透夏洛特/香港8月29日电---美国银行(BAC.N)出售约一半其所持有的中国建设银行(0939.HK)股权,筹得83亿美元,这是美银出售资产充实资本的最新举措.

数家投资方从美银手上购买131亿股建行股份,交易预计在第三季结束.美银拒绝透露投资者身份,但两位消息人士称,其中包括新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL].

多位分析师预测,美国银行需要在未来几年增加约500亿美元的资本,以符合新的全球行业规定.

中国建设银行以市值计是全球第二大银行,而美银与这家中资银行的联系被视为未来成长的一个重要源泉,特别是在目前美国经济增长可能不温不火的情况下.

分析师称,美银在禁售期一结束就想尽快出售部分对建行的投资,这显示出其需要满足新资本要求的难度是多麽大.

"美银出售建行股权的决定从长期看是战略性错误,但他们缺钱,"位于芝加哥的首次公开发行(IPO)研究和投资机构IPOX Schuster创始人Josef Schuster说道.

美银曾宣称,能够通过获利和出售资产来筹集资本,但许多投资者担心该行将需要发行更多普通股.

对于股本稀释的担忧,帮助推动美银股价在本月触及两年半低点.投资者对该行源自抵押贷款和相关诉讼的可能损失亦感到焦虑.美银在2008年收购Countrywide为其招来数十亿美元的损失和法律支出.

美银股价周一收盘大涨8.1%,收报8.39美元.

分析师表示,对中国建设银行而言,售股交易帮助缓解了投资者对该行股票何时或被出售的担忧.

金英证券香港研究副主管Ivan Li表示,"此举目前暂时消除了建行一直以来存在的不确定性."

根据交易,美银对建行的每股售价为4.93港元,较建行最近收盘价5.55港元折价11%.

**充实资本**

美银发言人士表示,因出售建行股票,第三季将获利33亿美元,在当前规定下的核心资本将增加35亿美元.

依据巴塞尔III规定,此项交易将为美银产生83亿美元收益.

Robert W. Baird & Co银行业分析师David George向客户发送研究报告称,美国银行售股後,按照现有银行业规则,其核心资本有望增加0.3%;而依据提议实施的巴塞尔III规则,核心资本会增长0.2%.

George并称,依据巴塞尔III规则,美国银行在减持股份後的一级资本充足率将会达到5.7%左右,而该行目标则为在2013年前提升至约6.75%或7%.

在最近六个季度中,美国银行已通过出售资产筹集约300亿美元资金.

自8月初以来,美国银行股价累计挫跌三分之一,其中8月8日暴跌20%,因市场担忧该银行不能达到资本金要求.

新加坡国有投资机构淡马锡购买中国建设银行的历史悠久.在11月份,淡马锡在中国建行配售股份之际,买入美国银行所持认购建行17.9亿股的权益.

一位淡马锡发言人拒绝就此置评.(完)

--编译 吴云凌/王翔琼/肖群英;审校 龚芳

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