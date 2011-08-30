卡扎菲家人在阿尔及利亚避难

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透的黎波里8月29日电(记者 Samia Nakhoul)---利比亚反抗武装掌控局面已有一周，卡扎菲的妻子及三名子女周一进入阿尔及利亚避难，但卡扎菲仍下落不明。
阿尔及利亚外交部称，卡扎菲的妻子萨菲亚(Safia)、女儿艾莎(Aisha)、儿子汉尼拔(Hannibal)和穆罕默德(Mohammed)周一上午进入阿尔及利亚。
这可能引发外交争端，当前利比亚国家过渡委员会力图巩固其作为利比亚新政府的地位。
利比亚国家过渡委员会发言人谴责阿尔及利亚“侵犯”行为，称将寻求把卡扎菲家人引渡回国。
反抗武装一名高级官员称，卡扎菲之子哈米斯(Khamis)已在一场冲突中死亡。该消息尚有待证实。
此外，反抗武装正从东部和西部逼近卡扎菲的老家苏尔特，试图通过武力或谈判，攻占这座卡扎菲的最後堡垒。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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