30日盘前分析：短期市场面临考验

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受商业银行保证金存款纳入到存款准备金缴存范围消息影响，昨日A股市场走出了弱势整理行情，短线市场再度面临考验。

昨日银行、地产成为股指下跌的主要推动力量，其中，中小银行股跌幅居前。分析人士指出，中小银行由于保证金存款和表外业务占比相对较高，受该政策影响可能更大。不过，长期来看，此次调整有助于银行表外业务规范发展和控制风险。

笔者认为，随着外围市场影响力趋弱，A股市场终将回归到对国内经济基本面的关注，在经济增速放缓、通胀压力不减以及资金面吃紧的背景下，市场的反弹是不可持续的。同时扩大准备金徵收范围的政策传闻加剧市场对资金面紧张的担忧，进而导致大盘短线反复。

从中国物流与采购联合会发布的7月份PMI数据来看，7月份工业生产稳健，钢铁等工业生产明显回升，基本面整体运行态势良好，这与汇丰数据显示的结果基本一致。本周公布的8月份中国PMI数据低于预期的可能性应该不大。

虽然经济基本面运行可能存在短期好于预期的数据表现，但央行继续紧缩银根将对目前根基不稳的市场形成直接打击，预计大盘围绕2600点一线继续震荡，构筑多重底部可能是未来一段时间市场运行的主要方式。

消息面，国家发改委国民经济综合司29日在国家发改委网站发布题为《经济运行面临的主要问题和挑战》的文章中指出，当前，我国经济社会发展形势总体是好的。但也要清醒地看到，发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然突出，国际环境和国内经济运行中又出现了一些新情况、新问题、新矛盾，增加了形势的复杂性和调控的艰巨性。价格总水平仍可能高位运行。实现农业稳定增产的不确定性仍然较强。（完）

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