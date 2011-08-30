中国股市盘前看点--8月30日

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录
--美国8月消费者信心指数
--欧元区8月经济景气指数及消费者通胀预期指数
**重点行业和公司**
--中信证券(600030.SS)周二公告称,其H股发行计划已获中国证券监督管理委员会的批准.
--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)将率先尝试下一代平板显示技术,公司周二公告称,计划总投资220亿元人民币建设第5.5代AM-OLED(有源矩阵有机发光二极体面板)生产线.不过公司业绩依然没有改善,京东方预测第三季将亏损8.85亿-10.85亿元人民币,前三季共亏损21-23亿元.
--上港集团(600018.SS)周二发布业绩报告称,上半年实现净利润24.9亿元人民币,同比下降4.51%.
**海外动向**
--美国股市周一普涨,大幅收高逾2%,希腊两大银行合并是受债务问题重压的欧洲地区传出的一则少有的令人鼓舞的消息.道琼工业指数劲扬254.71点,或2.26%,报11,539.25点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指争夺2,600点整数位及20日均线2,591点.(完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透香港2月8日 - 由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。