新华社敦促野田佳彦改善中日关系

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透北京8月29日电---新华社周一祝贺日本选出新首相，但提醒称，改善中日关系取决于日本新政府。
野田佳彦（Yoshihiko Noda）当选为日本执政党民主党党首，为其当选日本五年来第六位首相铺路。中国外交部对此表示祝贺。
但新华社发表的英文评论言辞较为尖锐。
在评论野田佳彦获胜的传真中，中国外交部发言人马朝旭称，中方希望与日方“加强交流与合作，促进中日战略互惠关系健康、稳定发展”。
但新华社在英文评论中称，野田佳彦也应确保日本尊重中国的“核心利益”，并指出东海争议岛屿问题是主要担忧。
评论指出：“日方在处理中日关系时，未能充分尊重中方核心利益及发展的合法需求。”
“日本新政府应意识到这一无可争辩的事实，即中日关系交恶及互不信任将不符合任何一方的利益。”
“另外，日本应充分尊重中国国家主权和领土完整，尤其是涉及钓鱼岛问题时。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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