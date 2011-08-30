IMF调降美国经济增长预估

* IMF称FED应做好进一步放宽政策的准备

* 称ECB不应升息,并要做好降息准备

路透罗马8月29日电---意大利安莎通讯社(ANSA)周一报导称,国际货币基金组织(IMF)调降美国经济增长预估,称美国联邦储备委员会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)需做好放宽政策的准备.

IMF将美国2011年经济增长预估大幅下调至1.6%,两个月前曾预期为成长2.5%.此外,亦将2012年增长率预估由2.7%调降至2.0%,ANSA援引IMF即将于9月20日公布的全球经济展望草稿称.

ANSA援引该报告称,"鉴于美国经济增长面临的风险加大,美联储应准备采取新的非传统措施来维持经济增长."

IMF对美国经济增长预估的修正,符合近期IMF总裁拉加德和其他官员的讲话,他们曾警告道全球经济复苏疲弱,前景恶化.

不过IMF亦清楚表明,并不认为全球经济会出现衰退.

由于担心欧洲经济增长乏力,拉加德提高力度呼吁欧洲确保该地区银行业资本充足,这是IMF自2009年就开始提出的吁求.

在周六怀俄明州杰克森霍尔的央行年度会议讲话中,拉加德警告称,全球经济已进入危险的新阶段,她呼吁立刻行动,包括对欧洲银行业"强制进行实质性的资本重组".

她敦促美国决策者在削减公共债务和支持经济复苏间找到平衡.她表示,各央行应准备好在必要时推出新的非传统政策措施,以保障全球经济.

ANSA报导称,IMF将欧元区2011年经济增长率预估从2.0%下调至1.9%,2012年经济增长率预估从1.7%调降至1.4%.

该通讯社并称,IMF表示,由于欧元区经济增长趋于停滞而通胀风险下降,欧洲央行应避免升息,并留出放宽货币政策的空间,以防经济增长下行风险持续.

欧洲央行也应"继续大力干预公债市场,避免流动性过度."

欧洲央行本月开始买进意大利和西班牙公债,以抵挡将收益率推至难以为继高度的市场力量.

IMF微幅下修对今年全球经济成长的预估,从6月时预估的增长4.3%降至增长4.2%,对2012年的成长率预估从4.5%降至4.3%.

IMF对德国今年经济成长率的预估维持在3.2%不变,不过明年的成长率预估则从2.0%下修至1.6%.

这项报告下调法国今年经济成长率预估0.3个百分点至1.8%,明年的预估也下修同样幅度至1.6%.

对意大利今年经济成长率预估从原先的1.0%降至0.8%,明年预估从原先的1.3%降至0.7%,使得意大利继续在全球大型经济体中敬陪末座.

ANSA报导称,IMF对西班牙今年经济增长率预估从0.8%降至0.7%,明年预估值则从1.6%降至1.3%.(完)

--编译 孙茉莉/王翔琼/李婷仪;审校 程琳

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