版本:
中国
中国财经 | 2011年 8月 30日 星期二 09:51 BJT

中国上半年共召回汽车67万余辆 丰田车遭点名--质检总局

路透北京8月30日电---中国国家质检总局表示,今年上半年共召回汽车36次67万余辆.其中日本丰田(7203.T)系列车型被点名批评.

质检总局网站周一稍晚刊发新闻稿称,广州凯美瑞、天津锐志、进口霸道等丰田系列车型发生多起半轴断裂、脱落、前刹车盘破裂、刹车失灵等交通事故,造成较大人员伤亡和财产损失.

继韩国锦湖轮胎(073240.KS)使用过量返炼胶问题被曝光後,调查发现部分批次韩泰轮胎由于设计或制造工艺问题,存在质量安全隐患,会导致轮胎胎体内侧帘线外露,引发爆胎事故,影响行车安全.

质检总局并称,在上半年召回的672,989辆汽车中,涉及国产车召回14次628,487辆,进口车召回22次44,502辆.(完)

欲了解详情,请点选中国质检总局网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐