中国上半年共召回汽车67万余辆 丰田车遭点名--质检总局

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透北京8月30日电---中国国家质检总局表示,今年上半年共召回汽车36次67万余辆.其中日本丰田(7203.T)系列车型被点名批评.
质检总局网站周一稍晚刊发新闻稿称,广州凯美瑞、天津锐志、进口霸道等丰田系列车型发生多起半轴断裂、脱落、前刹车盘破裂、刹车失灵等交通事故,造成较大人员伤亡和财产损失.
继韩国锦湖轮胎(073240.KS)使用过量返炼胶问题被曝光後,调查发现部分批次韩泰轮胎由于设计或制造工艺问题,存在质量安全隐患,会导致轮胎胎体内侧帘线外露,引发爆胎事故,影响行车安全.
质检总局并称,在上半年召回的672,989辆汽车中,涉及国产车召回14次628,487辆,进口车召回22次44,502辆.(完)
欲了解详情,请点选中国质检总局网站(here)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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路透香港2月8日 - 由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。