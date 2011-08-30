中国上半年共召回汽车67万余辆 丰田车遭点名--质检总局

香港过去两月住宅成交下跌 新印花税措施有效降温楼市--官员

路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。