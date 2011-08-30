中信证券H股发行计划已获证监会批准

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透上海8月30日电---中国最大的证券公司--中信证券股份有限公司(600030.SS)周二公告称,其H股发行计划已获中国证券监督管理委员会的批准.
公告指出,证监会批准中信证券发行不超过11亿4,463.64万股境外上市外资股,完成本次发行後,中信证券可到香港联合交易所有限公司主板上市.
据汤森路透旗下IFR之前报导,中信证券H股发行计划募集20亿美元.之前其数次推迟港交所聆讯时间,因其需要先获得中国相关监管部门批准.
IFR报导指出,中信证券国际、建银国际和工银国际任联席保荐人,并与农银国际、中银国际和交银国际一起任联席主承销商.四家外资行美银美林、法国里昂证券、汇丰和摩根士丹利(MS.N)任国际协调人.
中信证券周一收报12.16元,过去一个月累计下跌1.7%.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
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