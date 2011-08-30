版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 8月 30日 星期二 10:39 BJT

新浪已持有土豆网9%股份

新浪周一向监管机构提交报告称,已持有中国第二大在线视频网站--土豆网约9%股份. 此项投资可能是两家公司展开更深入合作的开端,尽管具体细节尚未磋商.路透上周已援引知情消息人士报导此事. 根据汤森路透数据,新浪对土豆网的投资价值约为6,400万美元.路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐