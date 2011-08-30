卡扎菲家人在阿尔及利亚避难

利比亚反抗武装掌控局面已有一周，卡扎菲的妻子及三名子女周一进入阿尔及利亚避难，但卡扎菲仍下落不明。阿尔及利亚外交部称，卡扎菲的妻子萨菲亚、女儿艾莎、儿子汉尼拔和穆罕默德周一上午进入阿尔及利亚。图为8月28日利比亚反抗者在卡扎菲一住处找到的卡扎菲与妻子的合影。路透