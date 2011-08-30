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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 30日 星期二 10:36 BJT

卡扎菲家人在阿尔及利亚避难

利比亚反抗武装掌控局面已有一周，卡扎菲的妻子及三名子女周一进入阿尔及利亚避难，但卡扎菲仍下落不明。阿尔及利亚外交部称，卡扎菲的妻子萨菲亚、女儿艾莎、儿子汉尼拔和穆罕默德周一上午进入阿尔及利亚。图为8月28日利比亚反抗者在卡扎菲一住处找到的卡扎菲与妻子的合影。路透

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