美国银行出售半数中国建设银行持股

美国银行出售约一半其所持有的中国建设银行股权,筹得83亿美元,这是美银出售资产充实资本的最新举措. 数家投资方从美银手上购买131亿股建行股份,交易预计在第三季结束.美银拒绝透露投资者身份,但两位消息人士称,其中包括新加坡国有的投资机构淡马锡控股. 路透