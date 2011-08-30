惠普称倾向分拆PC部门

惠普周一表示公司倾向于分拆其个人电脑部门,目前正着手了解从公司剥离这项业务可能造成的影响. 惠普对其个人电脑部门正在考虑的选项中,包括透过分拆或出售将该部门剥离为一家独立公司. 惠普说整个过程可能需要12-18个月,不过在今年12月31日之前料将有关于该部门的最终决定.路透