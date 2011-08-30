香港《文汇报》：期望日本新相切实改善中日关系

日本执政民主党昨日举行党代表选举,经两轮投票後,财相野田佳彦击败呼声最高的经济产业大臣海江田万里当选,将成为日本第95任首相.这是民主党自2009年9月上台以来,不足两年内第3度更换首相.野田佳彦成为新首相,主要是得益于民主党内反小泽一郎派系整合所致.野田内阁要冲破执政困局,关键是加快灾区重建及振兴经济步伐,当中自然需要中国的支持和配合.尽管野田佳彦被称为对华强硬派人物,不排除上任後在中日关系问题制造麻烦.不论任何人担任日本首相都应从战略高度出发切实改善中日关系,以符合两国根本利益.

摆在野田佳彦面前的时间并不多,明年9月更将举行民主党党魁选举.为争取民众支持,振兴经济是野田内阁的当前急务.然而,日本经济仍未从迷失10年中苏醒过来,庞大国债更令日本难以推出大规模的刺激经济政策,而东日本地区的复原工作也需大规模财力支持.如果经济问题未能改善,不但野田内阁前路崎岖,而且民主党艰苦得来的执政地位也可能要奉送自民党手上.因此,民主党各派系应暂停内斗,避免令新内阁施政举步维艰,将精力投放在解决经济问题之上,加强与中国等新兴经济体的合作,这不仅是保住民主党执政地位的有效做法,也符合日本民众的利益和愿望.(A04)