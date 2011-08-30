香港《经济日报》：宏调方向难变 治理手段要松

（8月30日社评）

外界经常猜测中国紧缩货币的宏观调控政策,何时出现转折点,即由收紧改为放松,但在中国物价、楼价仍未受控下,宏调未来半年的大方向仍是收紧;不过为保经济增长,针对个别环节的手段则需有所放松.面对中国股市近月持续下跌、经济有硬 陆风险,市场又揣测中央可能放松宏调,但这种猜测可能弄错了方向,因中央纵然不再加力宏调,收紧货币政策的力度亦不会放松,何况目前货币政策仍有再略收紧的需要.

物价楼价高企,外围环境添压.中央施行宏调,目标是要遏抑物价与楼价.7月份中国内地通胀率创3年新高达6.5%,估计8月约为6.2%,此不代表通胀可回落,只是去年基数上升,其实通胀仍在高位徘徊,中国高通胀压力未消.至于楼价情况更不妙,自去年初至今,中央已三番四次出重招遏楼价,楼价仍 升.中国内地物价、楼价仍炽热,显示中央宏调措施未收效,且要面对国际新一波挑战.美国联储局主席伯南克的第三轮量化宽松政策,如箭在弦,欧日为救经济,央行已向市场释出额外资金,如此势令全球泛滥资金更盛,部分可能流向中国,推高物价楼价.

在内外压力下,中央上周再出招,调整准备金公式,抽走市场9,000亿元人民币资金.因此,只要中国内地物价楼价还未受控、未出现明显回落,中央根本没有放松宏调的空间,最多在避免进一步打击经济下,收紧步伐会变得审慎,但远未至要考虑放松.

保企业促消费,要有针对措施.中央宏调大方向仍紧,但为保经济增长,手段则必须要有弹性的松动空间,此至少包括三方面:一是对承受成本上涨、融资困难的中小企,提供融资、税务等帮助,以免出现大批倒闭;二是透过宽减个人所得税、增加社会福利开支等方法,推动人民消费,用扩内需以抵销出口下跌对经济的冲击;三是透过政府资助新兴产业、节能环保工业,在淘汰过剩产能之时,建立新经济支柱.中央下半年经济目标既要抑通胀,又要稳增长,故宏调大方向不能松,但手段要趋灵活,才有望达到此双重目标,此考验中央能否拿 及化解两者之间的政策冲突.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。