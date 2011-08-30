德国电子业增速料放缓--行业分析师

卡塔尔能源部长称现在判断减产协议是否延长还为时过早
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。
* 德国电子业上半年出口增长11%
* 料下半年增速放缓
* 维持2011年前景预测
* 预计2012年销售增长约5%
路透8月29日电---德国电子业增长率料将放缓,今年上半年出口增长率达到创纪录的11%,得益于中国和美国需求强劲.
"下半年电子业增长速度和力度都将趋于正常,"德国电子工业协会(ZVEI)首席分析师Andreas Gontermann周一告诉路透.
Gontermann指出,ZVEI维持今年电子业销售目标不变,即增长10%至逾1,800亿欧元(2,580亿美元).
Gontermann并称,ZVEI预料2012年电子业销售总额增长5%左右,为更正常的成长水平.
ZVEI公布,上半年德国电子业出口额740亿欧元,对中国和美国的出口额较上年同期分别增长25%和21%.同期进口额上升5%至630亿欧元.
Gontermann预料,德国退出核电领域引发可再生能源需求激增,肯定会让国内电子业受益.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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