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国际财经 | 2011年 8月 30日 星期二 10:31 BJT

德国电子业增速料放缓--行业分析师

* 德国电子业上半年出口增长11%

* 料下半年增速放缓

* 维持2011年前景预测

* 预计2012年销售增长约5%

路透8月29日电---德国电子业增长率料将放缓,今年上半年出口增长率达到创纪录的11%,得益于中国和美国需求强劲.

"下半年电子业增长速度和力度都将趋于正常,"德国电子工业协会(ZVEI)首席分析师Andreas Gontermann周一告诉路透.

Gontermann指出,ZVEI维持今年电子业销售目标不变,即增长10%至逾1,800亿欧元(2,580亿美元).

Gontermann并称,ZVEI预料2012年电子业销售总额增长5%左右,为更正常的成长水平.

ZVEI公布,上半年德国电子业出口额740亿欧元,对中国和美国的出口额较上年同期分别增长25%和21%.同期进口额上升5%至630亿欧元.

Gontermann预料,德国退出核电领域引发可再生能源需求激增,肯定会让国内电子业受益.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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