招行拟今年底前完成350亿元A+H供股案--IFR

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透8月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)计划于今年底前完成其高达350亿人民币A∕H股供股计划。该行已委任中金、高盛(GS.N)及瑞银UBSN.VX(UBS.N)安排其H股供股，A股部份则由中金及高盛高华负责。
该行附属公司招商证券(600999.SS)及招商国际亦会参与其中。花旗(C.N)则被委任为是次供股的财务顾问。
继去年四月在A股和H股市场上供股募得36亿美元后，招商银行于7月公布，拟以每10股供2.2股的比例发行不超过47.47亿股，其中包括38.86亿股A股及8.60亿股H股。募资将用于提高资本充足率。该行股东将于9月9日审议是项交易。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯
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