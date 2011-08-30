PIMCO投资长称今年稍早做空美债是个错误--FT

卡塔尔能源部长称现在判断减产协议是否延长还为时过早
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。
路透纽约8月29日电---金融时报周一报导,今年稍早大举做空美国政府相关债券让太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯感觉是在自吞苦果.
葛罗斯称,PIMCO最初在3月抛售了所持有的全部美国债券.这番决定严重打击了PIMCO旗下基金Total Return Fund(PTTRX.O)的表现.根据汤森路透旗下理柏数据,随着美国公债价格的上涨,该基金在过去四周里损失了0.97%,而指标巴克莱美国全债指数(U.S. Aggregated Bond Index)同期上升0.23%.
Total Return Fund年内迄今的回报率是3.29%,低于巴克莱美国全债指数同期4.55%的涨幅.
"当基金表现落後于指数时,我深夜归家顾影自怜,"金融时报网络版援引葛罗斯的话说道,"这不好玩,但谁说这项事业就应该是有趣的.我们没有资格沮丧."
管理着1.2万亿(兆)美元PIMCO资产的葛罗斯称,"很显然"他但愿现在的资产组合中能有更多公债.
"我或说我们认为美国经济实质增长率能持稳在2%是犯了错,情况看上去不是这个样子."
他告诉金融时报,在美国联邦储备委员会(美联储,FED)承诺至少再持续两年低利率後,他对美国经济的看法在本月稍早有了重大改变.
"就美债价格下跌而收益率(殖利率)上涨的脆弱性而言,近零利率维持两年是一个相当重大的声明,"葛罗斯称.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
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