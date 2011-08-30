江西赣州三个稀土矿停产--报载

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透上海8月30日电---上海证券报周二报导,中国稀土主产区--江西省赣州市近日下发通知称,其下辖的三个稀土矿主要产区计划全年停产.在稀土市场弥漫观望气氛下,业内人士预计,江西稀土矿停产所带来的供应趋紧要到10月前後行业走出淡季,下游企业重新开始采购後才能得到体现.
报导引述相关文件显示,赣州根据江西省国土资源厅下发的生产指令性计划,对今年钨和稀土矿开采指标进行了分解.其中提及,2011全年宁都继续停产;赣县、信丰原则停产,但考虑部分矿山生产连续性,只允许回收已经浸出的稀土尾液,不得动用新矿.到2011年底,赣县、信丰全面停产.
上证报称,赣州是江西最主要的离子型稀土产地,而宁都、赣县和信丰又是赣州的主产区.在赣州市下发的通知中,上述三地指标皆为零.多位江西省稀土行业协会内部人士表示,上述三地矿区实际上已经处于停产状态,原因很可能是因为提前使用完了生产指标.
除了矿山停采,江西众多冶炼厂也处于停产状态,原因在于即将到来的环保核查和生产指令性计划核查.由于冶炼厂没有采购,稀土矿市场一直未因停产而获得提振,相反却持续低迷两个月.
本月稍早工信部表示,自8月1日至12月31日开展稀土生产秩序专项整治行动,对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产等违法违规行为依法进行查处.由于监管不力,中国稀土开采超标是行业的正常现象.2010年,中国稀土实际产量约13万吨,而国土资源部设定的当年稀土开采总量控制指标为8.92万吨.
中国约占全球稀土矿产供应量的97%左右,稀土产品价格在经过上半年大幅上涨後,近期开始全线下跌.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
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