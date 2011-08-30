奥巴马提名劳工经济学家克鲁格担任白宫最高经济顾问

卡塔尔能源部长称现在判断减产协议是否延长还为时过早
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。
路透华盛顿8月29日电---美国总统奥巴马周一表示,已选定普林斯顿大学劳工经济学者克鲁格(Alan Krueger)担任白宫最高经济顾问.奥巴马还将在下周提出就业计画.
这项人事决定象徵奥巴马兑现聚焦经济与就业问题承诺的最新努力.
克鲁格是失业问题的专家,他将接替古尔斯比出任美国白宫经济顾问委员会主席.
奥巴马表示,他将仰赖克鲁格提出"坦率的建议",如何降低9.1%的失业率以及恢复美国陷入困境的经济问题.
奥巴马形容创造就业岗位是一项急迫性挑战,并说他将在下周提出计画草案,增加美国民众收入.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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