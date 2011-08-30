国泰明年第二季将推出“特选经济客舱”

路透香港8月30日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)宣布,将于明年第二季起在长途客机上增设"特选经济客舱",着眼于吸引对价格敏感但又希望享受更佳服务的旅客.

该航空公司的新闻稿称,新客舱会陆续在所有飞行长途线的客机上安装,包括来往欧洲及北美洲的超长途航线,以及来往澳洲和中东等地区的中距离航线.

国泰航空行政总裁史乐山指出,"特选经济客舱"的座椅远较目前的经济客舱优胜,其座位近似现有短途航班的商务客位,不但空间宽敞,椅背角度也可大幅调低.此外,乘客的餐饮水平等服务也会大大提高.

史乐山表示,未来这类新客舱将会成为航空业必备的产品,国泰将于明年第二季正式提供"特选经济客舱".

其他提供同类型新客舱的航空公司包括日本全日空(9202.T)、澳洲航空(QAN.AX)和英航.

国泰航空周二早盘中段涨1.44%,报15.54港元,过去一个月累计下滑逾15%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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