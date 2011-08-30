30日午间分析：沪指早盘重返2600

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美股市持续上涨的提振，今日A股市场早盘震荡反弹，在金融股再度转强的带动下，沪综指重新回到2600点关口上方，同时盘中个股大都出现不同幅度的上涨，不过面对双底颈线2630点一带的压力，多方力量略显不足，最终冲高回落，午盘沪综指报收于2602.02点，上涨0.99%。
对于准备金缴款基数扩大的消息对市场的影响，考虑到此次调整的结构效应以及其他不确定性因素，本次调整给市场带来的心理冲击或大于实质影响，经过昨日的调整後，短期负面冲击得到一定的消化，今日大盘再度对双底颈线压力发动进攻，不过成交稍有不足，预计短期继续维持2600点拉锯格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。