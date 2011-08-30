30日午间分析：沪指早盘重返2600

受到昨夜欧美股市持续上涨的提振，今日A股市场早盘震荡反弹，在金融股再度转强的带动下，沪综指重新回到2600点关口上方，同时盘中个股大都出现不同幅度的上涨，不过面对双底颈线2630点一带的压力，多方力量略显不足，最终冲高回落，午盘沪综指报收于2602.02点，上涨0.99%。

对于准备金缴款基数扩大的消息对市场的影响，考虑到此次调整的结构效应以及其他不确定性因素，本次调整给市场带来的心理冲击或大于实质影响，经过昨日的调整後，短期负面冲击得到一定的消化，今日大盘再度对双底颈线压力发动进攻，不过成交稍有不足，预计短期继续维持2600点拉锯格局。（完）