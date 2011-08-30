三星发布三款采用自家平台的智能手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔8月30日电---韩国三星电子(005930.KS)发布了三款采用自家操作系统的智能手机,寻求在低端市场扩大市场份额,并使其目前偏重于谷歌(GOOG.O)安卓系统的产品线更加多样化.
Wave系列手机基于三星自有的系统"bada",反映了三星的策略发生改变,以前是纯粹的硬件生产商,现在则更加重视软件.
此举也是为了把三星智能手机、电视、打印机和电脑等各类产品整合在自己的软件平台及网络应用商店Samsung Apps之下.
三星周二推出的三款手机是Wave 3、Wave M和Wave Y.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。