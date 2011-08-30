三星发布三款采用自家平台的智能手机

路透首尔8月30日电---韩国三星电子(005930.KS)发布了三款采用自家操作系统的智能手机,寻求在低端市场扩大市场份额,并使其目前偏重于谷歌(GOOG.O)安卓系统的产品线更加多样化.

Wave系列手机基于三星自有的系统"bada",反映了三星的策略发生改变,以前是纯粹的硬件生产商,现在则更加重视软件.

此举也是为了把三星智能手机、电视、打印机和电脑等各类产品整合在自己的软件平台及网络应用商店Samsung Apps之下.

三星周二推出的三款手机是Wave 3、Wave M和Wave Y.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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