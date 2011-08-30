飓风艾琳灾後重建支出重燃华府预算之争

路透华盛顿8月29日电---美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)周一表示,若要提供任何联邦援助,都必须由其他项目削减支出以平衡,令飓风艾琳(Irene)灾後重建工作,因美国华府预算之争而面临威胁.

参议院内部负责监督灾难经费的民主党人士表示,他们不会为了提高紧急援助而削减其他项目支出.

"为了支付已发生的紧急事件经费,而削减有助因应未来灾难的项目预算,这一点都没有道理,"民主党参议员Mary Landrieu声明称.

奥巴马政府官员表示,没有飓风灾情损失的估值,仍在评估之中,但其他民选官员及企业指出可能达到数以10亿美元计.

联邦紧急管理局(Federal Emergency Management Agency, FEMA)局长Craig Fugate指出,FEMA已暂停一些先前灾难事件的重建项目,以确保救灾经费不会耗竭.

共和党国会人士表示,FEMA目前有9.72亿美元经费.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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