采矿和警察位居美国最危险职业前茅

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透华盛顿8月26日电（记者 Molly O'Toole）---美国西弗吉尼亚一处煤矿和英国石油公司（BP）墨西哥湾鉆井平台设施发生爆炸，将采矿再次推上美国2010年最危险职业排行榜之首。
根据美国劳工统计局公布的初步数据，2010年私营采矿部门工伤死亡人数从上年的99人上升到172人，同比增加74%。
2010年，采矿业每10万全职员工工伤死亡率从上年的12.4人上升到19.9人。
警察行业的危险程度与采矿业相差无几，2010年因公死亡警察人数从上年的96人上升到134人，增加40%。
2010年因公死亡的警察之中，57人死于高速公路交通事故，48人死于谋杀。
根据劳工统计局的初步数据，2010年美国发生致命工伤总计4,547件，较2009年最终确认的4,551件略有下降。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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