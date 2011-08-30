分析：难以参透的中国汇率政策走向

2010年11月1日在香港拍到的人民币符号。 REUTERS/Tyrone Siu

路透新加坡8月29日电---想参透中国人民银行的行动用意,跟想读懂美联储前主席格林斯潘那晦涩难懂的声明一样难,两者都很复杂,让人困惑.

美国央行目前既然已清楚表示,9月前不会采取任何进一步的经济刺激措施,那全球就更加依赖中国去实施支撑经济增长的措施.

允许人民币更快升值可以说是可取的最有效政策选项.这麽做将直接向外界发出如下讯号:尽管全球前景愈发低迷,但北京方面对中国经济增长力道有信心,并且依然致力于实现降低出口依赖度的长期目标.

"从任何客观角度衡量,人民币汇率都应该比现在的水平更高,"澳洲央行总裁史蒂文斯周五称.

"我认为人民币汇率更有弹性将有益于全球经济,对中国民众也有益.中国当局肯定也听到不少人这麽说过,"他说道.

过去十年来,的确一提到中国,人民币汇率是经常反复触及的话题.很多分析师认为,全球少给中国当局一些压力,他们反而更有可能放松对人民币汇率的管控.

过去三周内,中国当局对进行某种形式政策转变的暗示几乎是呼之欲出.中国人民银行设定的人民币兑美元中间价创下一系列纪录高位,本周一也不例外.

作为中国政府喉舌的各大报纸也纷纷撰文指出,加速人民币升值进程的时机已成熟.

可就在投资者和分析师认为自己嗅到政策转向先机时,中国央行却後退一步,让人民币汇率盘整下滑了一周时间.路透访问了中国政府智库的数位分析师,他们表示外界对重大政策举措的预期是会错意了.

中国国家信息中心中经网首席经济师梁优彩称,人民币急剧升值会适得其反,将吸引更多投资资金流入中国,加剧央行想抑制的通胀压力.

不过,本月迄今人民币兑美元已升值约0.8%.涨幅可谓温和,但比起今年前七个月累计仅2.3%的涨幅,也能显示中国当局已在加快人民币升值步伐,尽管经济增长忧虑同时在加剧.

回首2008年,为应对全球金融危机,中国以停止人民币升值作为回应,直到2010年6月才重启升值进程--此时距离美国经济正式摆脱衰退已有一整年之久.

"这回中国决策者似乎仍在观察形势发展,"摩根大通驻香港的分析师Grace Ng称.

"不同的信号"

中国政府以政策审慎闻名.甚至当官方报纸也在热议人民币加快升值的可能性时,一部分政府官员仍强调,目前让人民币加速上涨比较危险,因为中国的两大出口市场--美国和欧洲经济成长都在放缓.

这些彼此相左的信息,可能反映出中国官员对理想的政策道路抱有分歧--这是预示该国政府不会快速推进的另一个因素.

中国人民银行已反复表示,通货膨胀仍是首要关注的问题,这暗示其倾向于维持收紧货币政策,尽管外界担心全球经济萎靡不振料将令中国经济减速雪上加霜.

上周,包括瑞银集团在内的几家大型银行下调了中国2012年成长预估,主要是由于担心出口将会减弱.

事实胜于雄辩,特别是在言辞不一致的时候.对人民币近期走势加以更紧密的观察就会发现,中国政府正略微提高人民币汇率弹性.

很明显,中国已经允许人民币兑几个主要贸易夥伴的货币全都升值,而不只是兑美元如此.人民币贸易加权汇率正处在三个月高位.

回顾2010年9月,投资者最近一次强烈预期人民币要加快升值的时候,当时中国政府确实允许人民币兑美元以更快速度上涨,但其贸易加权汇率却呈反向变动.

Asianomics创始人Jim Walker这次也不再期望中国当局会采取果断行动.

"我们等待人民币大幅上涨已有两年之久,但迄今都没见到."他对路透表示.

**跟随中国脚步**

对于中国的亚洲邻国来说,人民币升值将会为这些国家提供一些保护,让这些国家的货币能在不危及出口的前提下,以更快速度升值.这将会是遏制高通胀的有效工具.

新加坡和印尼一直是最常使用货币升值来对抗通胀压力的国家之一.两国均取得了成效,虽然新加坡7月通胀率要比分析师预期得更高.

对全球而言,最大的获益应该是心理上的.如果中国允许人民币加快升值,可能会打消中国经济正随全球成长一同放缓的忧虑.

让汇率在治理通胀方面发挥一部分作用,将有助中国人民银行留出一些拖延升息的操作空间.加息将会给经济成长带来不利影响.

不过Walker表示,即便允许人民币更快升值,中国也不能指望在利率低于通胀率的时候遏制住物价压力.(完)