至2015年中国商品化可再生能源消费占比拟达9.5%以上--报载

路透北京8月30日电---中国证券报周二援引权威渠道消息称,目前政策上对于未来五年可再生能源发展的思路已基本清晰,"十二五"期间(2011-2015年),全国商品化可再生能源占全部能源消费总量的比重要达到9.5%以上.

报导称,政策将鼓励可再生能源发电企业与用电户的直接交易,全面落实完善可再生能源发电补贴政策及可再生能源集中供热、供气和液体燃料的价格及服务收费标准.

政策将推动建立可再生能源发电配额制度,提出要制定电网企业年度收购非水电可再生能源电量额度,规定大型发电企业投资可再生能源发电项目的比例,并确定各省(区、市)消纳可再生能源发电量的指标.

这也与国家能源局牵头研究制定的能源消费总量控制制度相呼应.该制度将把总量控制目标分解至地方政府,将节能目标完成情况与其政绩和国有企业业绩挂钩,以倒逼机制抑制高耗能行业过快增长.

报导称,至2015年末,并网风电装机容量要达1亿千瓦,太阳能发电1,000万千瓦,包括光伏发电900万千瓦和光热发电100万千瓦.

水电方面,政策将推动西部八个千万千瓦级水电基地建设.至2015年底常规水电利用规模要达到2.6亿千瓦,年发电量要达到9,100亿千瓦时,抽水蓄能利用量要达到3,000万千瓦.

此外,到2015年末生物质发电装机建成规模要达到1,300万千瓦,并首次提出地热能年利用量要达到1,500万吨标煤,地热能发电装机要达到10万千瓦;建成1到2个万千瓦级潮汐电站;建成5个万千瓦海洋能发电站.

中国此前提出目标,到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%;十二五要实现单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降16%和17%的目标.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

