巧克力有益心脏健康？不一定

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透巴黎8月29日电（记者 Ben Hirschler）---巧克力也许对心脏健康有好处，但心脏病科医生可不会允许您沉迷其中。
周一召开的欧洲心脏病学会会议上发表的最新研究报告显示，食用巧克力可能使罹患心脏病的风险下降三成。
为了进一步探究两者之间的关系，剑桥大学的Oscar Franco及其同事对总计针对10万人的七项相关研究的结果，进行了汇总分析。
总体研究发现，以最高限量食用巧克力时，心脏病罹患风险较最低限量时下降了37%，中风风险下降了29%。
Franco表示，以上汇总分析也存在一定的局限性，即没有区分黑巧克力和牛奶巧克力，也需要进行更多研究来验证，是巧克力改善了健康水平还是某种其他未知因素的结果。
Franco称，尽管巧克力看似有益于心脏健康，却很容易被过量食用造成的副作用抵消掉。他的研究报告发表在《英国医学杂志》上。
以上研究报告指出，“商业销售的巧克力含有的高糖分和脂肪含量需要引起注意，降低这些物质的含量或将提升巧克力的益处”（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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