建行称将与美国银行近日签署新的五年战略合作协议

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透香港8月30日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周二发布新闻稿称,将与美国银行继续开展新的五年战略合作计划,合作协议将于近日签署.
新闻发言人同时指出,美国银行已承诺,将长期作为建设银行的重要股东,未来双方的战略合作地位不会改变.
谈及美银的减持,建行表示,国内外众多知名机构投资者对美国银行的这次减持表示出极大兴趣,在相关各方的密切合作下,减持以场外交易方式完成,市场反响平稳.
美国银行(BAC.N)于周一出售了约一半其所持有的中国建设银行股权,筹得83亿美元,这是美银出售资产充实资本的最新举措.
建行H股周二高位震荡,午盘涨3.42%,报5.74港元,早盘曾触及5.83港元的三周高位,因美国银行减持股份扫除股价阴霾;大市恒生指数升2.03%.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 丁淑琴
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透香港2月8日 - 由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。