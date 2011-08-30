《阳歌专栏》腾讯若持股优酷 有助进军视频业

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**腾讯若持股优酷 有助进军视频业**
我浏览了一下今天的头条新闻，不禁猜想腾讯(0700.HK)会有何动作，腾讯对其进军视频分享领域的意图发出不同信号。该公司一名高管告诉中国媒体，腾讯近几个月斥资约一亿元，打造视频分享基础设施，而今年早些时候有传言称，腾讯拨出预算1亿美元，进军优酷网YOKU.N和土豆网主导的视频分享领域。
这些消息都还不错，除了两周前有报导称，腾讯正在谈判持股优酷网。腾讯显然想进入视频行业，我很赞赏这一决定，因为该服务与腾讯用户结构契合度很好，该公司的QQ即时通讯和在线游戏用户多为25岁以下的年轻人。但腾讯应尽快决定发展方向，以停止耗费大量不必要的资金，令潜在的市场盟友失望，包括今年稍早协助成立的视频版权联盟。
我个人观点是腾讯应与优酷网结盟，最好是成为优酷网较大股东的方式，因为优酷网近期采取多项明智之举，年底前即有望实现盈利。优酷网最新举措是，宣布与美国梦工厂DWA.O签署《功夫熊猫》系列版权协议。此前，优酷还与华纳兄弟(TWX.N)和飞利浦(PHG.AS)签署类似协议，这表明，优酷显然正在探索持续盈利的途径。
一句话：腾讯进军视频业是明智之举，适合其较年轻的用户结构，但腾讯需迅速决定发展方向，以持股优酷网的方式与其结盟看似最具吸引力。
**动荡时期 合作夥伴撑起上汽的业绩**
中国最大汽车制造商--上海汽车集团股份有限公司600104.S最新财报业绩靓丽，突出在竞争高度激烈、且增长放缓的汽车行业，拥有强大的海外合作夥伴至关重要。上汽业绩报告称，上半年实现归属于上市公司股东的净利润85.76亿元人民币（13亿美元），同比增长46.09%，鉴于今年中国车市增速大幅下滑，这样的业绩已经相当不错了。
上汽与中国市场中的两大海外汽车厂商--通用汽车GM.O、大众汽车(VOWG.DE)建立的合资企业显然是上汽持续成功的一个关键因素。相比之下，国内很多竞争对手因为品牌知名度低、质量声誉一般，售後服务不过硬等，所面临的前景要黯淡很多。上周，国内另一家汽车厂商比亚迪(1211.HK) (002594.SZ)近期利润同比跌幅高达98%，另外一家汽车厂商吉利(0165.HK)中期净利按年不过增长17%。
至少在未来数年内，上汽利润表现仍应优于整体市场状况，不过随着中国车市逐步降温，汽车行业价格战渐行渐近，未来上汽利润可能承压。一名通用汽车高管告诉海外媒体，上汽通用五菱近日已经降价销售低价小货车，以提振低迷销量。不过他并指出促销活动不会太长。今後到底如何？我们将拭目以待。
一句话：上汽与通用汽车和大众联合，有助于上汽业绩在最近的车市颓势中鹤立鸡群，但越来越近的价格战也会对其利润造成压力。（完）
编译：张敏/黎黎 发稿：王燕焜
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