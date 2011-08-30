日本议会众议院批准野田佳彦担任新首相

路透东京8月30日电---日本议会众议院周二批准野田佳彦担任新首相,他将成为日本五年来的第六任首相.

野田佳彦现年54岁,是一位财政鹰派人物,作为菅直人内阁的财务大臣,他在周一的执政党党魁选举中获胜.

野田出任首相後,将面临重建东北沿海地震灾区和终结震灾引发核危机的重任,同时还要应对日圆升值和公共债务膨胀等一系列经济难题.

但国会朝野对立以及党内严重不和,将成其阻力.

野田佳彦要多久才组成内阁还不明朗.(完)