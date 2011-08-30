日本议会众议院批准野田佳彦担任新首相

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透东京8月30日电---日本议会众议院周二批准野田佳彦担任新首相,他将成为日本五年来的第六任首相.
野田佳彦现年54岁,是一位财政鹰派人物,作为菅直人内阁的财务大臣,他在周一的执政党党魁选举中获胜.
野田出任首相後,将面临重建东北沿海地震灾区和终结震灾引发核危机的重任,同时还要应对日圆升值和公共债务膨胀等一系列经济难题.
但国会朝野对立以及党内严重不和,将成其阻力.
野田佳彦要多久才组成内阁还不明朗.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透华盛顿2月7日 - 美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，取代前总统奥巴马医改法案的立法程序将在今年完成。此番言论旨在消除外界对共和党正在放弃有关尽快撤销奥巴马医保(Obamacare)这一竞选承诺的看法。
路透伦敦2月7日 - 英国政府周二表示，若议会否决磋商达成的脱欧协议条款，政府将不会寻求进一步与欧盟谈判。官员挫败了赋予议员对最后退欧协议有更多发言权的努力。