《Mousavizadeh专栏》美国没落 是福不是祸

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（Nader Mousavizadeh是咨询公司牛津分析的执行长，曾供职投行高盛。在进入民间部门前，他曾担任联合国前秘书长安南特别助理。他曾被世界经济论坛评为“未来全球领袖”。以下内容仅代表其个人观点。）
路透纽约8月25日电---本月早些时候，中国“瓦良格”航母从大连港低调出海试航，这艘航母预计将部署在海南，临近战略要地台湾和南中国海。
美国国内因债务上限之争和经济危机而气氛低迷，面对中国的崛起和军力发展，美国的反应主要就是恐慌。
但美国很少提到，“瓦良格”其实是中国在1998年从乌克兰购买的未完工航母基础上改造而成，是中国第一艘、也是迄今唯一一艘航母，而美国目前拥有11艘航母。
美国的这种反应，真正问题不是夸大中国的威胁，而是高估了美国不断寻求全球政治、经济和军事霸权对美国的益处。
事实上，现在哀叹美国主导地位的衰落，是将机遇错认为威胁了。过去10年中，世界各国都担心美国奉行单边主义手伸得太长，在军事上太过霸道，我们现在可以清楚地看到，这其中受害的主要是美国自身。
美国越早打破帝国桎梏，就越容易以一个充满活力和创新的经济体，重返全球领袖地位，但并非唯一的领袖。
想想吧，过去10年，美国的经济政策、军事干预和战略优先考虑，给这个国家带来了些什麽？经济萧条、债台高筑、信贷危机、楼市崩盘、带来高昂生命和财产损失的伊拉克战争和阿富汗战争。美国拥有逾百万名情报人员，但还是被“阿拉伯之春”打了个措手不及，资源未能有效利用。
任何如此规模的企业都难免滋生浪费和腐败，而美国这种军事与工业复合体也不能例外。
从六个侧面可以一眼看出美国为帝国模式付出的代价：联邦赤字、总债务、军事支出、基础设施投资、收入不均和高失业率。
回顾过去10年，美国联邦收入大体持平，从2001财年的2.02万亿美元升至2011财年的2.17万亿美元。而支出则从1.85万亿美元倍增至3.82万亿美元，因此今年赤字达到1.65万亿美元。
同期，美国总债务升至逾14万亿美元(与GDP持平)，目前净负债9万亿美元，其中一半被非美国实体持有。
这10年中，美国国防支出从“911”前的约3,000亿美元，升至2011财年的7,000亿美元，若计入国防部以外的军事支出，数字还会高出数千亿美元。
阿富汗战争和伊拉克战争的总支出估计达到1.5万亿美元(这可能还是低估了)，只能寅吃卯粮。结果就是，美国目前的国防预算，超过其他所有国家的国防预算总和。
美国的基础设施建设曾领先全球，而目前基建投资只相当于GDP的2%，欧盟和中国该比例分别为5%和9%。全球30个最大规模基建项目中，一半在发展中国家，仅有五个在美国。而中国单是一项南北调水工程(投资总额1,500亿美元)，就超过美国现有五个大型项目投资总额(650亿美元)的两倍。
从美国衡量贫富差距的基尼系数，可以看出美国贫富差距是发达国家中最为悬殊。美国贫富不均局面为百年来最为突出，甚至超过了1929年经济大萧条时期。
另外，美国7月非农就业报告显示，该国失业人口达到1,400万人，其中超过600万人失业已超过半年。美国失业率在9%左右已超过两年，如果再计入放弃求职的人，实际数字恐怕是两倍。
霸权有什麽好处？
如果全球霸主就是这样的局面，有谁稀罕这个地位？
但美国政客和决策者绝不会承认这点的，不管是哪个党派。极右派宁愿牺牲美国的信用，也要换取永久霸权。极左派则希望当前危机能触发又一个“卫星时刻”(Sputnik moment，指当初苏联发射首枚人造卫星，刺激了美国的科技发展)，寄望于这让美国加倍努力，通过负责的决策成为全球领袖。
这种愿望听起来很美好，但出发点是认为重建全球地位对美国是好事，而这样的前提首先就是错误的。
一个认为自己无所不能的国家，什麽事情都会去做。譬如不惜生命和财产的代价，派军队到战略意义值得怀疑的地方作战；为维持消费，发行数万计美元的债券；滥用美元的储备货币地位，支出远远超过债权方能容忍的程度；强留一个根本名不副实的虚幻名头。
美国受自身贪婪所害，过去20年消费和国防支出毫无节制。如今，美国就像一个过了气的拳击手，增重准备迎战，结果却发现因为超重失去了资格。美国现在需要速效减肥。
说这些，并不是无视美国当前面临的威胁和责任，美国当前处境很大程度上是美国霸权地位所致。当初的“911”恐怖袭击事件，确实是需要作出强有力且持续的回应。
我们也不是要逃避美国未来需担负的推动全球贸易、经济和安全的责任。我们是想说，美国重新启动、调整规模，扮演世界各国战略合作夥伴、而非保护神的角色，将有助于美国更好地迎接挑战。
从巴西到印尼、土耳其到南非，这些崛起的国家并不希望推翻美国霸权、而後对中国俯首称臣。实际上，这些国家注重的是包容性增长战略，而这些国家的年轻人在许多方面，还是会继续将美国视作典范。美国必须有所节制、调整规模，才能建立一种新的合作夥伴关系，而要实现这点，前提是美国政治领袖愿意重新考虑帝国的价值。
在一个权力、资金和理念分散的世界格局里，胜者将是那些能够兼顾公众和私人利益的国家，而美国如今在世界舞台的全球姿态是祸不是福。如今，竞争力、增长、创新和影响力，更主要取决于智能资本，以及高科技基础设施。如果你问自己，究竟谁能担当保护被侵略者和人权的重任，那麽肯定不会是一个精疲力尽、过度扩张、债台高筑的美国。
从精神上和物质上打破帝国桎梏，美国仍将是一个非凡的国家，开放、有独创力、多元化、法治、注重道德，并且有能力不断突破自我。美国帝国模式衰落，可能是最理想的前景，而且来得越早越好。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。