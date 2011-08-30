《Mousavizadeh专栏》美国没落 是福不是祸

（Nader Mousavizadeh是咨询公司牛津分析的执行长，曾供职投行高盛。在进入民间部门前，他曾担任联合国前秘书长安南特别助理。他曾被世界经济论坛评为“未来全球领袖”。以下内容仅代表其个人观点。）

路透纽约8月25日电---本月早些时候，中国“瓦良格”航母从大连港低调出海试航，这艘航母预计将部署在海南，临近战略要地台湾和南中国海。

美国国内因债务上限之争和经济危机而气氛低迷，面对中国的崛起和军力发展，美国的反应主要就是恐慌。

但美国很少提到，“瓦良格”其实是中国在1998年从乌克兰购买的未完工航母基础上改造而成，是中国第一艘、也是迄今唯一一艘航母，而美国目前拥有11艘航母。

美国的这种反应，真正问题不是夸大中国的威胁，而是高估了美国不断寻求全球政治、经济和军事霸权对美国的益处。

事实上，现在哀叹美国主导地位的衰落，是将机遇错认为威胁了。过去10年中，世界各国都担心美国奉行单边主义手伸得太长，在军事上太过霸道，我们现在可以清楚地看到，这其中受害的主要是美国自身。

美国越早打破帝国桎梏，就越容易以一个充满活力和创新的经济体，重返全球领袖地位，但并非唯一的领袖。

想想吧，过去10年，美国的经济政策、军事干预和战略优先考虑，给这个国家带来了些什麽？经济萧条、债台高筑、信贷危机、楼市崩盘、带来高昂生命和财产损失的伊拉克战争和阿富汗战争。美国拥有逾百万名情报人员，但还是被“阿拉伯之春”打了个措手不及，资源未能有效利用。

任何如此规模的企业都难免滋生浪费和腐败，而美国这种军事与工业复合体也不能例外。

从六个侧面可以一眼看出美国为帝国模式付出的代价：联邦赤字、总债务、军事支出、基础设施投资、收入不均和高失业率。

回顾过去10年，美国联邦收入大体持平，从2001财年的2.02万亿美元升至2011财年的2.17万亿美元。而支出则从1.85万亿美元倍增至3.82万亿美元，因此今年赤字达到1.65万亿美元。

同期，美国总债务升至逾14万亿美元(与GDP持平)，目前净负债9万亿美元，其中一半被非美国实体持有。

这10年中，美国国防支出从“911”前的约3,000亿美元，升至2011财年的7,000亿美元，若计入国防部以外的军事支出，数字还会高出数千亿美元。

阿富汗战争和伊拉克战争的总支出估计达到1.5万亿美元(这可能还是低估了)，只能寅吃卯粮。结果就是，美国目前的国防预算，超过其他所有国家的国防预算总和。

美国的基础设施建设曾领先全球，而目前基建投资只相当于GDP的2%，欧盟和中国该比例分别为5%和9%。全球30个最大规模基建项目中，一半在发展中国家，仅有五个在美国。而中国单是一项南北调水工程(投资总额1,500亿美元)，就超过美国现有五个大型项目投资总额(650亿美元)的两倍。

从美国衡量贫富差距的基尼系数，可以看出美国贫富差距是发达国家中最为悬殊。美国贫富不均局面为百年来最为突出，甚至超过了1929年经济大萧条时期。

另外，美国7月非农就业报告显示，该国失业人口达到1,400万人，其中超过600万人失业已超过半年。美国失业率在9%左右已超过两年，如果再计入放弃求职的人，实际数字恐怕是两倍。

霸权有什麽好处？

如果全球霸主就是这样的局面，有谁稀罕这个地位？

但美国政客和决策者绝不会承认这点的，不管是哪个党派。极右派宁愿牺牲美国的信用，也要换取永久霸权。极左派则希望当前危机能触发又一个“卫星时刻”(Sputnik moment，指当初苏联发射首枚人造卫星，刺激了美国的科技发展)，寄望于这让美国加倍努力，通过负责的决策成为全球领袖。

这种愿望听起来很美好，但出发点是认为重建全球地位对美国是好事，而这样的前提首先就是错误的。

一个认为自己无所不能的国家，什麽事情都会去做。譬如不惜生命和财产的代价，派军队到战略意义值得怀疑的地方作战；为维持消费，发行数万计美元的债券；滥用美元的储备货币地位，支出远远超过债权方能容忍的程度；强留一个根本名不副实的虚幻名头。

美国受自身贪婪所害，过去20年消费和国防支出毫无节制。如今，美国就像一个过了气的拳击手，增重准备迎战，结果却发现因为超重失去了资格。美国现在需要速效减肥。

说这些，并不是无视美国当前面临的威胁和责任，美国当前处境很大程度上是美国霸权地位所致。当初的“911”恐怖袭击事件，确实是需要作出强有力且持续的回应。

我们也不是要逃避美国未来需担负的推动全球贸易、经济和安全的责任。我们是想说，美国重新启动、调整规模，扮演世界各国战略合作夥伴、而非保护神的角色，将有助于美国更好地迎接挑战。

从巴西到印尼、土耳其到南非，这些崛起的国家并不希望推翻美国霸权、而後对中国俯首称臣。实际上，这些国家注重的是包容性增长战略，而这些国家的年轻人在许多方面，还是会继续将美国视作典范。美国必须有所节制、调整规模，才能建立一种新的合作夥伴关系，而要实现这点，前提是美国政治领袖愿意重新考虑帝国的价值。

在一个权力、资金和理念分散的世界格局里，胜者将是那些能够兼顾公众和私人利益的国家，而美国如今在世界舞台的全球姿态是祸不是福。如今，竞争力、增长、创新和影响力，更主要取决于智能资本，以及高科技基础设施。如果你问自己，究竟谁能担当保护被侵略者和人权的重任，那麽肯定不会是一个精疲力尽、过度扩张、债台高筑的美国。

从精神上和物质上打破帝国桎梏，美国仍将是一个非凡的国家，开放、有独创力、多元化、法治、注重道德，并且有能力不断突破自我。美国帝国模式衰落，可能是最理想的前景，而且来得越早越好。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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