调查：中国8月官方PMI料触底反弹

* 公布项: 中国8月官方制造业PMI

* 公布时间: 9月1日(周四)约9:00

* 路透预估中值: 51

预估区间: 50.4-51.2 (12家受访机构)

* 历史数据: 7月--50.7, 6月--50.9, 5月--52, 4月--52.9

* 重点关注:

路透访问的多数分析师预计,紧缩政策难松手,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)有望暂缓持续恶化的趋势,较上月小幅回升至51,为三个月来高点.

这也和汇丰之前发布的中国8月制造业PMI初值小幅反弹的势头一致,表明经济已显现企稳迹象,制造业继续收缩的可能性降低.

华宝信托宏观经济分析师聂文的PMI预估值是51,他指出,这主要受季节性因素影响,从历年的数据来看,8月份PMI均比7月份要高,一般而言,7月份较为炎热,有些工程拖後到8月份进行.

"现在通胀还是很高,经济也没有快速下滑,估计政策马上放松概率也不大."聂文称,未来对中国经济最大的不确定性因素还是外需.

但他担心,是次欧债已经发展到影响银行层面,"前景不妙",如果中国管理层一味紧缩,有可能像2008年那样紧缩过度.

而中国农业银行的宏观分析师刘忠渤更为乐观,他预计8月PMI为51.2,并强调,总体而言经济企稳迹象开始显现.

"但受到外部经济不确定性增强,订单指数尤其是出口订单指数可能仍有下行风险,而在大宗商品价格回落的情况下,进口和原材料库存有望逐步见底回升."他称.

中国国家发改委主任张平表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.他并表示,中国不会放松房地产行业宏观调控政策.

市场此前曾预期中国央行的紧缩政策可能进入观察期,但数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.

美国银行-美林对此发布报告称,此反映出中国政府出于对房地产价格和通胀上升的忧虑,无意很快放松货币政策,仍预计今年剩馀时间,央行不会再调整利率、准备金率、广义货币供应量(M2)目标和年放款额度.

宏观经济先行指标--8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,但仍然处于荣枯分水岭50下方;各分指数收缩趋势亦在趋缓,其中新出口订单指数的初值反弹至49.6的三个月高位.

* 市场影响:

若如市场人士预测,官方PMI能触底反弹,则将缓解市场"硬着陆"疑虑,并将提振金融市场整体信心,有助于提振当前估值下移的中国A股市场信心.

沪综指周二早盘报2,611.93点,上周一该指数曾收在逾13个月的新低.

上周,国际金融市场已经对小幅反弹的汇丰49.8的中国PMI初值作出积极反映,澳元和欧元在汇丰PMI初值公布後涨幅均扩大.

不过在7月份的官方PMI跌至29个月新低後,如8月再进一步下滑,恐将令经济"硬着陆"的担忧再起,股市本已涣散的人气将受到更严重打击,拖累沪综指估值继续下移.

而持续低迷的PMI数据,无疑还将冲击国际原油、黄金等对中国经济颇敏感的大宗商品价格,并拖累商品货币如澳元、加元兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.

以下是各机构给出的8月官方PMI预估详情:

农业银行 51.2

中银国际 50.5

交银国际 51

招商银行 51

华融证券 51

华宝信托 51

ING 51

民生证券 50.4

瑞穗证券 50.6

北京领先国际 51

国海证券 51.2

渣打银行 50.5

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中值 51

上月 50.7

去年同期 51.7(完)