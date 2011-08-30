日本新内阁财务大臣可能人选

路透东京8月30日电---财政立场偏保守路线的原日本财务大臣野田佳彦,周二获选为日本首相,成为五年来日本第六位首相,但外界怀疑他是否能够整合执政党各派系山头,同时解决经济问题及核灾.

金融市场密切关注财务大臣的接任人选,目前日本面临日圆升值及公共债务高达经济规模两倍的挑战.

野田佳彦本周稍晚料将组成新内阁.

以下为财务大臣的可能人选:

* 冈田克也

日本民主党干事长冈田克也,现年58岁,他曾担任民主党党魁,也曾出任外务大臣.

冈田克也以清廉严肃形象及固执作风着称,他带头推动检视民主党2009年竞选纲领,并提议修改一些重要政见,例如高速公路停止收费及儿童补贴.

冈田克也曾担任通产省官员,他表示希望讨论财政改革,包括提高5%的消费税税率.

* 仙谷由人

仙谷由人现年65岁,原为菅直人内阁第二号人物,担任内阁官房长官,但因处理中日领土纠纷不当,遭参议院弹劾,今年1月下台.

仙谷由人是律师出身,他曾表示,对日本财政状况产生一股"危机感",去年担任国家战略大臣时,主导成立财政管理方案.虽然他曾经隶属日本社会党,但他支持自由市场政策.

仙谷由人原先被视为菅直人政府的核心人物,直到他从内阁官房长官一职下台.自2009年民主党开始执政後,仙谷由人在政府及执政党都位居要职,足见其影响力.

* 玄叶光一郎

现年47岁的玄叶光一郎身兼国家战略大臣与民主党政调会长.他曾牵头检讨民主党在2009年竞选纲领中的承诺.批评人士称鉴于日本巨额的公共债务,这些承诺显得好高骛远.

玄叶光一郎主张减轻监管力度.他与野田佳彦一样,也支持讨论上调5%的消费税率.

* 中川正春

中川正春现年61岁,他负责带领民主党一个专门小组制定3月震後重建法案.该小组一度引发关注,因曾透露一项提案草案的内容,该提案呼吁将日央行购买重建债券以实现债务货币化作为一个选项.中川正春与内阁官员後来很快否定了这个想法.

在民主党2009年掌权前,中川正春曾担任该党财政事务发言人.他称,日本应避免购买以美元计价的美国公债,因存在汇率风险.

中川正春当时还称,汇率应由市场决定,但他也认同,汇率波动过快则有必要干预.

* 大串博志

现年45岁的大串博志曾任财务省政务官,在民主党领导的政府2009年掌权时,他在制定国家预算方面发挥了重要作用.

与野田佳彦一样,大串博志也表示货币政策应由日本央行决定.他去年还向路透表示,日央行应与政府合作,共同对抗通缩.

汇率方面,大串博志称日本与七国集团(G7)立场一致.

* 五十岚文彦

财务副大臣五十岚文彦现年62岁,主管财务省的税收与国际事务.他一直积极参与政府有关税收与社会福利改革的讨论.

今年5月他对路透表示,日本应分散外汇储备以削减美债投资敞口,不过他认为,日本以美元为中心的外储管理立场短期内不会变动.(完)