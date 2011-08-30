30日盘後分析：8月收官战难言乐观

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜欧美股市大涨提振，今日亚太区主要股市集体走强，唯独A股市场弱势特征明显，全天呈现冲高受阻回落走势，其中沪综指2600点关口得而复失。

尽管多方盘中试图上攻，尤其是在金融股的带动下早盘沪综指一度冲击双底颈线压力区，但是无奈市场跟风热情不高，同时该压力位阻力较重，最终导致股指冲高回落，尾盘沪综指报收于2566.59点，下跌0.38%。

从今日盘面观察，权重股表现坚挺，对指数拉升贡献度较大，但是受到资金面以及基本面的限制，持续性较差，而中小盘股今日表现较弱，在一定程度上冲击投资者信心，最终导致大盘重回弱势。

今日是8月份倒数第二个交易日，面对疲弱的8月份，预计明日收官之战，大盘难有好的表现。

一方面，随着外围市场影响力趋弱，A股市场终将回归到对国内经济基本面的关注，在经济增速放缓、通胀压力不减以及资金面吃紧的背景下，大盘难以摆脱弱势格局。

目前市场即将进入数据密集披露期。尽管市场普遍对8月份的CPI数据整体预期较为乐观，同时本周公布的8月份中国PMI数据低于预期的可能性应该不大，但是商务部最新数据显示，猪肉价格继续上涨，说明短期内控通胀任务仍较为艰巨。

另一方面，A股本月大幅调整的主要原因之一就是欧美债务危机引发的全球股市震荡加剧，目前欧美主要市场基本震荡企稳，但是仍存在较多的不确定性。

此外，商业银行保证金存款纳入到存款准备金缴存范围的消息，使得市场内银行股承压，作为市场最具人气的板块之一，银行股走势直接决定着大盘的短期方向。由于保证金存款和表外业务占比相对较高，中小银行股受该政策影响可能更大。不过，长期来看，此次调整有助于银行表外业务规范发展和控制风险。

总的来说，央行继续紧缩银根将对目前根基不稳的市场形成直接打击，构筑多重底部可能是未来一段时间市场运行的主要方式。

操作上，鉴于短期方向并不明确，因此建议投资者控制仓位，且不宜盲目进场抄底。（完）

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